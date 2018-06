Oudste stoel van Nederland was voor een hoge heer

De oudste stoel van Nederland is vanaf volgende week te bezichtigen in het Museum Vlaardingen. Het is een zetel uit de twaalfde eeuw die in 2013 is opgegraven in Schiedam. Het meubelstuk werd onthuld in de Grote Kerk van Vlaardingen.

De zetel was waarschijnlijk van een hooggeplaatst persoon, want gewone mensen hadden in die tijd geen stoelen. Mogelijk was hij van een graaf of abt.

Afgedankt

De onderzoekers denken dat de stoel na vele jaren gebruik is afgedankt en in een hoekje is weggezet. De precieze geschiedenis is niet meer te achterhalen, maar vermoedens zijn er wel. In elk geval ging hij al die tijd schuil in een eeuwenoude dijklaag, waar een kapel stond van rond het jaar 1000.

"Mogelijk moest de dijk in de late twaalfde eeuw plotseling verzwaard worden, misschien omdat er acute watersnood dreigde. De onderste laag van de dijkversteviging zag eruit alsof mensen zo snel mogelijk puin en oude spullen uit een opslagruimte tegen de dijk aan wierpen", zeggen onderzoekers tegen RTV Rijnmond.

Replica om in te zitten

De onthulling van de archeologische vondst stond in het teken van 1000 jaar Slag bij Vlaardingen. Er wordt ook een replica van de stoel gemaakt. Die komt volgende week naast het origineel te staan in het museum, zodat mensen er ook in kunnen gaan zitten.