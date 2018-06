Indrukwekkende uitvaart voor verongelukte ex-marinier

Inwoners van Lisserbroek hebben vandaag massaal de vlag halfstok gehangen voor de uitvaart van de verongelukte ex-marinier Willem van Woerden. De 30-jarige militair verongelukte vorige week vrijdag in Den Helder bij een verkeersongeval. Honderden mariniers bewezen hem bij de uitvaart in de Agathakerk in Lisse de laatste eer.

In het dorp van Van Woerden kwam het ongeluk hard aan. Daarom nam Mathieu Croese het initiatief om de vlaggen in het dorp halfstok te hangen.

"Prachtig. Zo mooi om te zien hoe Lisserbroek meeleeft", zegt hij tegen de regionale omroep NH. "Je wilt iets uitdragen naar de familie", zegt een dorpsgenoot. "Dat doen wij met die vlag."

Ze kent de vrouw van Van Woerden al van kleins af aan. De vrouw blijft achter met een zoon van vijf jaar en een dochter van zeven weken.