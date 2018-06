Spotify stopt met anti-haatbeleid

Spotify is na enkele weken alweer gestopt met zijn anti-haat-beleid. De streamingdienst kreeg van gebruikers en mensen in de muziekindustrie de wind van voren nadat het had besloten om bepaalde muziek te weren uit samengestelde muzieklijsten vanwege het gedrag van de artiesten.

De muziek van R. Kelly, XXXTentacion en Tay-K werd niet meer uitgelicht door het nieuwe beleid. De muziek was nog wel beschikbaar, maar alleen voor gebruikers die erop zochten.

Spotify-topman Daniel Ek vindt dat dat een foute beslissing was. "We hadden het beter moeten aanpakken", zei hij woensdag op een conferentie in Californië.

Vage formulering

In een verklaring schrijft Spotify dat de gedachte achter de richtlijnen goed was, maar de formulering ervan te vaag. Dat leidde volgens het bedrijf tot verwarring en zorgen.

"Wij willen geen rechter spelen", schrijft Spotify. "Het is niet onze taak om artiesten tot orde te roepen. Daarom stoppen we met het beleid."