Verdachte van consulaatrellen: stom dat ik niet naar huis ging

In de rechtszaal wordt de avond bij het consulaat op de Westblaak in Rotterdam gereconstrueerd. Er worden beelden getoond waarop te zien is hoe groepjes mannen stenen en tegels lostrekken en naar ME'ers gooien. Het loopt uit de hand als de Turkse minister wordt weggestuurd door de Nederlandse autoriteiten.

Eerder vandaag legde de anonieme verdachte die we spraken aan de rechter uit dat hij livebeelden op Facebook zag en nieuwsgierig was. Daarom was hij bij het Turkse consulaat, zegt hij zelf. "Ik ben gebleven om van een afstandje te kijken. En het is inderdaad stom, stom, stom dat ik niet naar huis ben gegaan."

'Onacceptabel'

"Wat gooide u?", vraagt de rechter. "Een klein steentje. En dat is zeker onacceptabel. Ik heb me laten meesleuren door de menigte en het geschreeuw, helaas."

De verdachte heeft eerder een politie-opleiding gevolgd en is ook op ME-training geweest. Hij heeft geen strafblad en zijn moeder was boos en teleurgesteld over zijn daad. "Niemand zou zoiets van mij verwachten, we hebben winkels en een sterke band met onze klanten."

'Niet om te rellen'

Naast hem in het beklaagdenbankje zit ook verdachte Mehmet B. uit Enschede. Hij was naar eigen zeggen in Rotterdam om "een drankje te doen", toen een vriend van hem een kijkje wilde gaan nemen bij het consulaat. "Ik heb inderdaad een voorwerp gegooid", geeft hij de rechter toe. Wat het was, wil B. niet zeggen. "Vuurwerk?", vraagt de rechter. B. houdt het op 'iets kleins'.

Hij verklaart ook niet goed te weten waarom hij daar was. "Om te rellen?" "Zeker niet", zegt B. stellig. "Wat ik wel zeker weet is dat ik er spijt van heb."