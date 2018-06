Meer dan helft oude schadegevallen Groningen afgehandeld

Meer dan de helft van de oude schadeclaims in verband met de aardgaswinning in Groningen is afgehandeld door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). Dat heeft minister Wiebes van van Economische Zaken bekendgemaakt.

Het gaat om in totaal zo'n 6000 meldingen van voor 31 maart 2017. Meer dan 90 procent van de betrokken huishoudens kreeg een aanbod van de NAM, in 60 procent van de gevallen is de zaak inmiddels afgehandeld.

Van de eigenaren heeft 7 procent het aanbod afgewezen. Zij kunnen hun schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging.

Een onafhankelijk onderzoek onder 378 betrokken woningeigenaren onderschrijft deze cijfers. Een groot deel is tevreden met hoe hun schade is afgehandeld. Een klein deel vindt het aanbod niet genoeg.

Deadline

Wiebes kondigde in maart aan dat de oude schadeclaims tot 25.000 euro zouden worden uitbetaald. Ook als de NAM van mening is dat de schade niet door een aardbeving is veroorzaakt of verergerd, worden de claims ingewilligd.

De deadline van 1 juli voor de afwikkeling van alle schadeclaims wordt niet gehaald omdat sommige mensen hun zaak aan de arbiter voorleggen.