Winkelcentrum Heerhugowaard ontruimd om brand

In Heerhugowaard is brand uitgebroken in winkelcentrum Middenwaard. Het overdekte winkelcentrum is daarom ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand is ontstaan in het midden van het gebouw, waar zo'n 150 winkels in zitten. Omstanders melden aan de regionale omroep NH dat er op die plek werd verbouwd.

Het is niet de eerste keer dat er een grote brand woedt in Middenwaard; in 2004 was het ook raak. Toen ontstond de brand in het bowling- en partycentrum dat in het winkelcentrum is gevestigd. Niemand raakte daarbij gewond, maar de brand richtte wel veel schade aan.