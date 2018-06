Dode en zwaargewonde in Milheeze geen slachtoffers misdrijf

De dode en zwaargewonde die zondag bij een boerderij in Milheeze zijn gevonden, zijn geen slachtoffer van een misdrijf. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In een zwembad achter de boerderij werd een dode man gevonden, aan de andere kant van de boerderij lag een zwaargewonde.

De twee hadden er met een groep een feest gevierd. De politie heeft camerabeelden van het feest bekeken. Er zijn volgens de politie wel drank en drugs gebruikt, maar er is geen misdrijf gepleegd. Dat blijkt ook uit een gesprek met de zwaargewonde man, al kon hij zich niet veel meer herinneren van de avond en nacht.

Onderzoek afgerond

De politie wacht nog wel op resultaten van een toxicologisch onderzoek. Daaruit moet duidelijk worden of de slachtoffers drank of drugs hebben gebruikt, en welke dan. De uitslag van dat onderzoek kan nog enkele maanden op zich laten wachten, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Afhankelijk van de resultaten bekijkt de politie of er nog meer onderzoek nodig is.