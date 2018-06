Paul de Leeuw vertrekt na de zomer bij BNNVARA. Wat de presentator daarna gaat doen is niet bekend, hij is nog met enkele partijen in gesprek.

De Leeuw maakte sinds 1990 programma's voor de VARA, later BNNVARA. Zijn eerste programma was De schreeuw van De Leeuw. Later volgden nog talloze andere shows, zoals PaPaul, Mooi! Weer De Leeuw en De Kwis.

Zijn laatste programma, Ranking the Stars,is in de zomer op NPO 3 te zien.