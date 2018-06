Wrakstukken 9/11-vliegtuig begraven op crashplek

De wrakstukken van het gekaapt vliegtuig dat op 11 september 2001 neerstortte in Pennsylvania, zullen worden begraven bij de plaats van de crash. Het vliegtuig krijgt een laatste rustplaats op een afgesloten gedeelte van de gedenkplek voor de ramp.

Vlucht 93 was op 9/11 onderweg van Newark naar San Francisco toen het door Al-Qaida-terroristen werd gekaapt. Het was enige vliegtuig dat zijn doel niet zou bereiken: bemanning en passagiers vochten terug toen ze hoorden dat andere kapers vliegtuigen tegen het WTC in New York en het Pentagon in Washington hadden gevlogen.

Alle 44 inzittenden kwamen om het leven, onder wie de 4 kapers. Onderzoekers denken dat hun doelwit in Washington was: het Witte Huis of het Capitool, de zetel van het Amerikaanse Congres.