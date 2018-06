Kabinet: confronterende cijfers over psychische problemen Syriërs

Het kabinet onderzoekt of er verbeteringen mogelijk zijn in de opvang en integratie van Syrische vluchtelingen. Het gaat dan vooral over psychische hulp. De Syriërs in Nederland die betrokken zijn bij geweldsincidenten kampen vaak met psychische problemen.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en andere instellingen blijkt dat 41 procent van de Syriërs die in Nederland asiel hebben gekregen klachten hebben, van angst en zenuwachtigheid tot psychoses.

Minister De Jonge benadrukt dat mensen met een asielstatus ook recht hebben op hulp. "De kern is dat iedereen toegang moet hebben tot psychische zorg. Dat betekent overigens niet dat je dan elk incident kunt voorkomen."

Confronterend

Minister Koolmees noemt het cijfer confronterend. "Het is niet een kwestie van even de taal leren en aan het werk." Koolmees is bezig met het invoeren van het 'persoonlijke integratieplan'. Daarin staat wat iemands achtergrond, opleiding, werkervaring maar ook psychische situatie is.

"Het is een ingewikkeld proces," zegt Koolmees. "Dit is niet zomaar opgelost."