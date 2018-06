Voorlopig geen nieuwe Porsches geleverd in Europa

Porsche stopt voorlopig met de verkoop van nieuwe auto's in Europa. De autofabrikant blijft achter met de aanpassing aan de nieuwe uitstootnormen. Klanten moeten daardoor tot zeker maart 2019 wachten op een nieuwe Porsche Cayenne, meldt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine.

Sinds vrijdag staat op de website van Porsche een waarschuwing voor potentiƫle klanten: "Het model dat u heeft gekozen is momenteel niet beschikbaar als gevolg van een aankomende modelaanpassing."

Europa heeft strengere eisen opgelegd, zowel voor de testopstelling van nieuwe auto's als op de weg. Zo kunnen benzinemotoren de nieuwe normen alleen halen met een deeltjesfilter en blijkbaar heeft Porsche de benodigde technische maatregelen onderschat, schrijft de krant.

Orderachterstand

Volgens de krant zegt Porsche zelf dat het "tijdelijk beperkte aanbod" is bedoeld om de hoge orderachterstand in te lopen. Alle nieuwe Porsches zijn tot september uitverkocht. Daarom wordt alles in het werk gesteld om de bestellingen die al zijn gedaan, te verwerken.

Maar de verkoopstop geldt alleen voor Europa. Onder meer in Noord-Amerika en Aziƫ worden de nieuwe Porsches wel gewoon verkocht.