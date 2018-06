Zware onweersbuien op komst: code oranje voor Drenthe en Groningen

Voor de derde dag op rij heeft het KNMI code oranje uitgegeven voor noodweer. Dit keer worden er in de provincies Groningen en Drenthe zware buien met onweer en hagel verwacht. De wolken komen vanuit Duitsland ons land binnendrijven.

Volgens weerman Peter Kuipers Munneke is de kans groot dat er plaatselijk veel regen uit de lucht komt vallen. "Er zit ontzettend veel vocht in de lucht en de buien trekken langzaam over."

Avondvierdaagse

Volgens RTV Drenthe besluiten meerdere avondvierdaagsen later vanmiddag of de laatste etappe vanavond doorgaat. Een middelbare school in Emmen heeft in verband met de verwachte onweersbuien de kinderen een uur eerder naar huis gestuurd.

Ook in de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en het Waddengebied kan het onweren. Hiervoor is code geel van kracht.