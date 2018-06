Gezondere leefstijl in basispakket

Maatregelen om een gezondere leefstijl te ontwikkelen, komen volgend jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat dan om adviezen om bijvoorbeeld gezonder te eten en meer te bewegen, onder leiding van een arts, coach of diƫtist, heeft minister Bruins bekendgemaakt.

"De gedachte is dat soms bijvoorbeeld iemand die diabetes heeft ervan af kan komen, niet door insuline te gebruiken, maar door gezonder te leven", zegt Bruins.

Verder worden de vergoede categorieƫn voor zittend ziekenvervoer uitgebreid.

Besparing

Zwaardere typen paracetamol (van 1000 milligram) die via de apotheek worden besteld, en bepaalde vitaminen komen juist niet meer voor vergoeding in aanmerking. In een toelichting zegt Bruins dat het kabinet de uitbreiding en beperking zorgvuldig heeft afgewogen, en dat het pakket niet te duur mag worden.

Per saldo leveren de maatregelen de minister een besparing op van 20 miljoen euro.