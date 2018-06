'Politie heeft helemaal geen tijd voor checken van kwetsbare slachtoffers'

Het is onhaalbaar voor de politie om bij een aangifte in kaart te brengen welke slachtoffers extra kwetsbaar zijn. Dat stelt hoogleraar slachtofferkunde Marc Groenhuijsen, verbonden aan de universiteit van Tilburg.

Agenten moeten vanaf vandaag bij iedere aangifte beoordelen of mensen kans lopen opnieuw slachtoffer te worden van een misdrijf en of ze bescherming nodig hebben.

Groenhuijsen denkt dat de politie daar in de praktijk helemaal geen tijd voor heeft. "De politie is al overbelast", zei Groenhuijsen vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Ga maar eens na hoe moeilijk het is om aangifte te doen. Je wordt afgepoeierd, je wordt helemaal niet aangemoedigd om aangifte te doen. Nu moet de politie ook nog eens een kwetsbaarheidstest doen. Ik denk dat ze daar helemaal geen tijd voor hebben en op termijn ook geen zin meer in hebben."

Tien minuten

Volgens Groenhuijsen kán de politie vaak ook helemaal geen goede inschatting maken van de situatie van het slachtoffer. "Het is helemaal niet zo gemakkelijk om even snel bij een aangifte te beoordelen of een slachtoffer bijzondere kwetsbaarheden vertoont. Er zijn geen methoden om dat in vijf of tien minuten te bepalen."

De nieuwe werkwijze, die de politie uitvoert samen met het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland, is een gevolg van Europees beleid waar Nederland aan moet voldoen.