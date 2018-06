Reclamebord legt 6000 km af over zee na orkaan Sandy

Het bord werd gevonden door de 64-jarige Hannes Frank. "Het was heel gek", zegt hij tegen The New York Times. "Ik keek ernaar en ik vond het opmerkelijk." Het bord miste een flinke hap, maar Frank wist te achterhalen van wie het was en hij besloot een mail te sturen.

De makelaar dacht eerst dat het een grap was, maar het telefoonnummer op het bord klopte inderdaad met de plek waar het bedrijf ten tijde van Sandy was gevestigd. "Dit was het enige bord dat nog vermist was."

Het is niet duidelijk of het reclamebord terugkeert naar New Jersey. "Maar dit bewijst wel dat we een wereldbedrijf zijn", schrijft de makelaar op Facebook.