Blok: Italiaanse regering kritisch volgen

Minister Blok zal de Italiaanse regering erop aanspreken als die zich zich niet houdt aan de Europese regels. Na onderhandelingen die maanden duurden en een veto voor een ministersbenoeming, afgelopen weekend, door de Italiaanse president, komt er vanmiddag dan toch een nieuw kabinet in Rome.

Het staat onder leiding van de partijloze econoom Conte en bestaat uit de eurosceptische Vijfsterrenbeweging en Lega. Die partijen laten zich erop voorstaan dat ze hun oren niet laten hangen naar Brussel.

Blok vindt dat de Italiaanse coalitie plannen heeft aangekondigd die reden geven om kritisch te zijn, maar hij benadrukt ook dat het kabinet moet worden beoordeeld op wat het in de praktijk doet. "Ik heb een heleboel teksten gehoord, maar in de politiek moet je altijd kijken in welke daden teksten worden omgezet. De nieuwe regering moet nu de kans krijgen."

De minister benadrukt dat de Europese regels zijn bedoeld om te voorkomen dat de belangen van Nederland en andere landen kunnen worden geschaad, bijvoorbeeld op financieel gebied.