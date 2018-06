Juncker onder vuur vanwege uitspraak 'Italianen moeten harder werken'

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, is onder vuur komen te liggen door zijn uitspraken over Italië. Gisteren zei hij tijdens een vraag- en antwoordsessie dat Italianen harder moeten werken en corruptie moeten bestrijden. Ook vindt hij dat de situatiein het arme zuiden van het land verbeterd moet worden.

Kort na de uitspraken werd de nieuwe regering met de Vijfsterrenbeweging en anti-immigratiepartij Lega bekendgemaakt. Partijleider Matteo Salvini van Lega liet meteen weten dat hij de opmerkingen van Juncker schandalig en racistisch vindt. "De nieuwe regering gaat ervoor zorgen dat de rechten en waardigheid van 60 miljoen Italianen gerespecteerd worden. Italianen verwachten medewerking van Europa en geen beschuldigingen."

Ook de voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan Tajani, vindt de uitspraken onacceptabel. "Ik heb Jean-Claude Juncker onmiddellijk gevraagd om deze uitspraken terug te nemen. Want als dat echt waar is, zou dat onaanvaardbaar zijn."

Juncker zei dat hij van Italië houdt, maar genoeg heeft van de beschuldiging dat alles wat misgaat in het zuiden van Italië door Europa komt: