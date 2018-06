16,5 ton afval van Mount Everest gehaald, van poep tot zuurstoftanks

In de afgelopen twee maanden is zo'n 16.500 kilo afval van de hoger gelegen gebieden op de Mount Everest gehaald. De Chinese staatskrant Global Times schrijft dat op de top - boven de 6500 meter - ruim 2,2 ton aan menselijke uitwerpselen is opgeruimd.

Verder vonden de 'vuilnismannen' op de top van de hoogste berg ter wereld 1000 kilo aan achtergelaten of verloren bergbeklimmersuitrusting zoals zuurstofcilinders, gastanks en tenten, en meer dan 5000 kilo overig afval. In het gebied net daaronder, tussen de 5200 en 6500 meter, werd ongeveer 8 ton aan afval opgeruimd.

De actie wordt uitgevoerd door 30 medewerkers van de organisatie van Tibetaanse bergbeklimmers. De werkzaamheden op grote hoogte zijn zeer vermoeiend. "Het is bijna net zo vermoeiend als het beklimmen van de top", zegt de Chinese klimmer Ma Liyamu in de krant.

NOS op 3 maakte eerder een video over hoe zwaar de weg is richting de top van de Mount Everest: