70 graven vernield in Veendam, begraafplaats vermoedt koperdiefstal

Op een begraafplaats in Veendam zijn de afgelopen maand meer dan zeventig graven vernield. Over de hele begraafplaats is een spoor van vernielingen aangericht. Grafzerken zijn omver getrokken, letters van de graven gehaald en de hekjes rond graven vernield.

Klaas Ebbens, die namens de protestantse gemeente Veendam verantwoordelijk is voor het onderhoud van de begraafplaats, vermoedt dat koperdieven achter de vernielingen zitten. Volgens hem is er weinig te halen. "Ze denken dat het koper is. Maar dat is helemaal niet zo."

"Je blijft toch van graven af"

Els Pangkey-Cremer zegt tegen RTV Noord dat ze er kapot van is. Het graf van haar grootouders is ook vernield. "Het doet mij heel veel. Ik kom hier niet heel vaak, mijn grootouders zijn allang overleden. Maar je blijft toch met je vingers van graven af?"

De gemeente Veendam heeft extra toezicht beloofd en er worden extra hekken geplaatst.