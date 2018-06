Verzekeraars: schade aan huizen door hoosbuien 5 tot 10 miljoen euro

Het onweer en de felle hoosbuien van de afgelopen maand hebben voor 5 tot 10 miljoen euro schade veroorzaakt aan woonhuizen, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het cijfer is een eerste prognose. Het daadwerkelijke bedrag ligt zeker hoger, omdat de schade aan auto's, bedrijven, overheidseigendommen en de landbouwsector niet is meegenomen in deze raming.

De claims komen binnen uit het hele land, zeggen de verzekeraars. Vorige week teisterden hoosbuien met hagel en veel wind regio's in Limburg, afgelopen weekend goot het vooral in Zeeland en de laatste dagen viel er extreem veel regen in onder meer Zuid-Holland.

Natte kelders en brandschade

De meeste schadeclaims gaan over wateroverlast in kelders en woongedeelten van huizen, maar door rukwinden en hagel zijn ook flink wat schuttingen omgevallen en is er schade aan daken en schuren door takken die van bomen geblazen.

Tijdens de hevigste buien van dinsdag kwam de nooddienst van de verzekeraars 70 keer in actie in huizen die onbewoonbaar waren geworden door water of brandschade. Volgens de verzekeraars is 70 keer erg veel.

Ze vinden dat er meer maatregelen moeten komen om de schade door hevig noodweer tegen te gaan. Vorig jaar lieten ze al weten dat ze in de meer extreme klimaatscenario's uitgaan van zeker een kwart miljard euro extra schade per jaar.