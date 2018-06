Nieuw station Zwolle-Stadshagen gaat nog steeds niet open

Het gloednieuwe station Stadshagen in Zwolle kan voorlopig nog niet in gebruik worden genomen.

Dat zei gedeputeerde Bert Boerman vandaag op een persconferentie. "De provincie Overijssel heeft samen met de gemeenten Zwolle en Kampen geoordeeld dat het station niet open kan, omdat er geen dienstregeling gegarandeerd kan worden tegen acceptabele kosten en risico's"

Nog voor de eerste trein bij het station van de woonwijk Stadshagen gestopt was, bleek tijdens een testrit vorig jaar dat de grond onder het traject zo instabiel dat treinen er niet veilig met 140 kilometer per uur overheen konden rijden.

Om de treinen vanuit Kampen niet met vertraging in Zwolle aan te laten komen werd besloten om niet te stoppen bij het nieuwe station.

Twee machinisten

Het versterken van de grond kost tientallen miljoenen euro's, een bedrag dat ProRail niet wil betalen. De spoorbeheerder stelde daarom voor om tijd te winnen door met twee machinisten te gaan rijden. De keertijd op de stations wordt dan een stuk korter.

"Op het moment dat de machinist die aan de voorkant is gearriveerd in Zwolle aan het afbouwen is, kan de machinist aan de andere kant van de trein alweer beginnen met opbouwen", legt Emile Broersma van vervoerder Keolis uit aan RTV Oost.

De gemeente en provincie zien die oplossing niet zitten. Het zou acht ton per jaar kosten om de extra machinisten in te zetten. ProRail moet daarom met een ander plan komen.

Kamperlijntje

Het hele conflict draait om het zogenoemde Kamperlijntje, een traject van 13 kilometer tussen Zwolle en Kampen. Vroeger reed daar een dieseltreintje. Vorig jaar werd het tracé omgebouwd voor elektrische treinen, zodat de gevraagde 140 kilometer per uur ook gehaald kon worden. In Stadshagen is toen ook het nieuwe station gebouwd.