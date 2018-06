Blok: importheffing ook slecht voor Amerikanen

Minister Blok vindt de heffingen op staal en aluminium die president Trump invoert voor de EU "heel, heel onverstandig". Volgens hem raakt de maatregel niet alleen bedrijven en werknemers in de metaalsector, maar kan de heffing nog veel grotere gevolgen hebben, omdat "hiermee al heel lang bestaande handelsafspraken worden geschonden".

Blok zei dat de volle inzet van Nederland erop is gericht om de maatregel van Trump zo snel mogelijk terug te draaien. De minister van Buitenlandse Zaken vindt dat het besluit ook de Amerikanen zelf schaadt, omdat ze de handel met Europa moeilijker maken: "Hoeveel Amerikaanse producten hebben we allemaal wel niet? We hebben waarschijnlijk allemaal een telefoon van Amerikaans fabrikaat in onze zak of thuis een Amerikaanse computer staan."

Onvermijdelijk

Dat de EU meteen tegenmaatregelen heeft genomen, vindt Blok onvermijdelijk. "Als we ertoe worden gedwongen, moeten we er ook niet voor terugschrikken."

Ook minister Wiebes is kritisch over de Amerikaanse heffingen. "Dit is echt heel vervelend en het is slecht voor de wereld; ze krijgen er nog spijt van dat ze ons 'Dutch steel' duurder maken."

Gisteren pleitte minister Kaag ook al voor een nieuwe dialoog met de Amerikanen, om hen op andere gedachten te brengen.