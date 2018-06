De jonge islamitische miljonair die 'kanker cadeau kreeg' en iedereen hielp

"Ik word best emotioneel als ik hierover praat. Het doet me pijn om te zien wat er soms wordt gezegd op sociale media. Ik kan de reacties op de berichten over aanslagen niet meer lezen, ik word er te emotioneel van. De mensen zijn niet meer mét elkaar, maar tégen elkaar. Ali deed gelukkig het tegenovergestelde", zegt Amir.

Ali zette het project Muslims Around The World (MATW) op en hielp daarmee duizenden mensen in Burkina Faso, Ghana en Togo. Ook wierf hij sponsoren zodat geld van donateurs volledig uitgegeven werd aan het project. "Hij dacht: het maakt mij niet uit wie je bent. Of je nou dik, dun, moslim of katholiek bent, ik help je. De laatste drie jaar van Ali's leven is al zijn aandacht gegaan naar anderen, niet naar zichzelf."

Dat zou op meer plekken moeten gebeuren, zegt Amir. "Alsof de wereld nog niet genoeg kapot is gemaakt in Syrië. Hier zijn we ook al goed op weg." Door Ali staat hij bewuster in het leven. "Hij moedigt aan om de medemens te helpen, dat is heel bijzonder. Daardoor vraag ik mezelf af: waar sta ik?"

Dit is de laatste videoboodschap van Ali Banat: