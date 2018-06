Documentaire aanslagen Parijs: 'We wilden het niet bombastisch doen'

"Die ochtend op 13 november was het mooi weer en ik voelde me prima", zegt een Parijzenaar. Diezelfde avond werd iedereen om hem heen neergemaaid door terroristen. Zijn ex-vrouw stierf in zijn armen.

"In de avond stuurde mijn vader me een sms: 'pas op, aanslag in stadion'", zegt een jongen. Hij stond toen in de concertzaal Bataclan nog onwetend over wat er minuten later zou gebeuren.

Terroristen pleegden op 13 november 2015 een serie aanslagen in Parijs. Er vielen 130 doden. Ooggetuigen vertellen in de driedelige documentaire 13 Novembre: Fluctuat Nec Mergitur op Netflix wat er gebeurde: