Iraanse voetbalbond woedend op Grieken na afblazen oefenwedstrijd

De Iraanse voetbalbond verbreekt alle banden met de Griekse bond vanwege een geannuleerde vriendschappelijke wedstrijd, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De landen zouden elkaar morgen treffen in Istanbul, maar de wedstrijd gaat niet door. Waarom is onduidelijk. Er zijn spanningen tussen Griekenland en gastland Turkije, maar een verklaring waarom het duel dan niet elders wordt gespeeld is er niet.

Volgens de voetbalbond van Iran heeft Griekenland met de annulering ernstige schade toegebracht aan de Iraanse voorbereidingen op het WK voetbal in Rusland deze maand. De bond wil via de FIFA afdwingen dat de Grieken de Iraniërs financieel compenseren.

De bond zegt diep teleurgesteld te zijn over het Griekse "gebrek aan respect, moraliteit en verantwoordelijkheid". Via het staatspersbureau laat de bond weten dat Iran bereid was om naar Griekenland te komen voor de oefenwedstrijd.

Nadat Griekenland zich had teruggetrokken, was het de bedoeling dat Kosovo de plek van het Griekse team zou overnemen. Die snel georganiseerde vervangende wedstrijd in Istanbul werd ook geannuleerd. De eerste WK-wedstrijd van Iran is op 15 juni tegen Marokko. Door de annuleringen oefent het Iraanse team alleen nog tegen Litouwen voor het WK begint.