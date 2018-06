Overvallers gepakt door agent vermomd als pakketbezorger

In Rotterdam zijn drie tieners opgepakt voor overvallen op pakketbezorgers. Ze konden worden aangehouden met behulp van een lokagent.

Toen een verdachte bestelling werd geplaatst heeft de politie met het bezorgingsbedrijf afgesproken om een lokagent in te zetten, schrijft RTV Rijnmond.

Die werd in de wijk Rotterdam-Feijenoord aangesproken door één van de verdachten. Die probeerde het pakketje uit de handen van de agent te grissen, waarop hij kon worden gearresteerd. De andere twee verdachten werden op andere plekken in de wijk opgepakt.

Over de identiteit van de verdachten is niets bekend. Ze zitten nog vast. Eerder werd al een 37-jarige bezorger aangehouden die een overval op zichzelf in scene zou hebben gezet.

Regelmatig overvallen

Sinds vorig jaar zijn er regelmatig overvallen op maaltijdkoeriers en pakketbezorgers in Rotterdam. Het overvallenteam van de politie werkte de afgelopen maanden samen met providers en bezorgdiensten om overvallen te voorkomen en daders op te sporen.