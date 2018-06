Rechtszaak tegen zestal voor geweld bij consulaatrellen Rotterdam

Zes mannen die verdacht worden van deelname aan de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam vorig jaar, staan voor de rechter. De groep zou stenen, fietsen, dranghekken en vuurwerk naar de politie en ME'ers hebben gegooid.

De ongeregeldheden ontstonden nadat een Turkse minister was tegengehouden door de Nederlandse autoriteiten. De protesten in de omgeving van het consulaat aan de Westblaak liepen daarna uit de hand.

De rechtbank in Rotterdam heeft twee dagen uitgetrokken voor de zaak tegen vier volwassenen en twee minderjarigen van Turkse komaf. Ze worden vervolgd voor openlijk geweld, een van hen ook voor poging tot zware mishandeling. De 37-jarige zou een agent tegen het hoofd hebben geschopt.

De politie heeft een grootschalig onderzoek op touw gezet om de relschoppers op te sporen. Daarbij werden onder meer foto's van verdachten gepubliceerd. Een aantal van hen heeft zichzelf daarna gemeld op het politiebureau.

Ongewenst persoon

Ministers Kaya van Familiezaken kwam per auto vanuit Duitsland naar Rotterdam voor een campagnetoespraak, maar burgemeester Aboutaleb gaf haar geen toestemming om de menigte bij het consulaat toe te spreken over een referendum in Turkije. Dat ging over de grondwet en had tot doel om de macht van president Erdogan te vergroten.

Kaya werd als zogeheten ongewenst persoon uit het land gezet. Dat besluit leidde tot een diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije.