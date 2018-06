Managers ABN Amro slaan alarm over gebrekkige leiding

Een groep van 21 hooggeplaatste managers van ABN Amro heeft alarm geslagen bij toezichthouders over het gebrek aan leiderschap in de top. Volgens de groep is topman Kees van Dijkhuizen geen leider en is van een strategie bij de bank nauwelijks sprake.

Dat schrijven de managers in een brief aan toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM), in handen van zakenkrant FD. Ook het ministerie van Financiën is gewaarschuwd. ABN Amro is nog altijd voor 56 procent in handen van de Staat.

In de brief waarschuwen de managers dat de bank vleugellam dreigt te worden. Ze vrezen dat als er niet wordt ingegrepen ABN Amro op termijn mogelijk wordt overgenomen.

Tent uit vechten

De managers stuurden hun brief al in januari, voordat president-commissaris Olga Zoutendijk aankondigde per direct te vertrekken. Er was kritiek op de manier van leidinggeven van Zoutendijk.

Haar vertrek heeft de zorgen bij de managers niet weggenomen. "De situatie is nog steeds nijpend", zeggen ze nu tegen het FD. De richting van de bank is onduidelijk en "de top en subtop vechten elkaar de tent uit".

Even wennen

In een reactie zegt topman Kees van Dijkhuizen dat de leiding behoorlijk is opgeschud en dat sommige mensen teleurgesteld zijn, omdat ze de baan die ze wilden niet kregen. "Het is voor iedereen wennen, maar ik merk dat het vertrouwen en de rust terugkeren."