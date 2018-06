Surinaamse politie pakt twee hoofdverdachten vissersmoorden op

De Surinaamse politie heeft twee mannen gearresteerd voor de moorden op vissers voor de Surinaamse kust. Het tweetal zou mede leiding hebben gegeven aan de slachtpartij, waarbij vissers met kapmessen werden bewerkt en daarna op volle zee overboord moesten springen.

De twee verdachten zijn een broer en een zoon van de vissersbaas Somnauth Manohar, die in maart in Paramaribo vanuit een rijdende auto werd doodgeschoten. Woensdag werd een andere broer van Manohar voorgeleid in buurland Guyana. Alle drie de mannen gelden als hoofdverdachten in de zaak.

De Surinaamse politie heeft in samenwerking met de Guyanese politie in totaal 19 personen aangehouden. Een aantal van hen heeft bekend meegedaan te hebben aan de slachtpartij. Ze zeggen dat het gaat om een wraakactie en wijzen de familieleden van Manohar aan als de initiatiefnemers.

'Oceaan rood laten kleuren'

Het is niet duidelijk wie de moord op Manohar pleegde. Veel vissers denken dat het gaat om familieleden van de kapitein van een vissersboot, die in februari bij een overval op zee werd doodgeschoten door leden van Manohars bende. De familieleden van Manohar hadden na diens dood aangekondigd wraak te zullen nemen en de "oceaan rood te laten kleuren".

Er zijn volgens de politie nog vijf verdachten voortvluchtig. Behalve de aanval op vijf schepen op 28 april, is er ook op 3 mei een vissersboot door dezelfde bende overvallen. De politie zegt dat acht van de in totaal 25 betrokken vissers het drama hebben overleefd. De anderen zijn dood teruggevonden of worden vermist.