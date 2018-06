Wekdienst 1/6: meer slachtofferaandacht en oliebollentest in de ban

Goedemorgen! De politie gaat voortaan bij iedere aangifte afwegen of een slachtoffer extra hulp of bescherming nodig heeft. En het AD stopt met zijn beroemde oliebollen-, haring- en friettest.

Op sommige plaatsen kan het in de ochtend mistig zijn. In het westen wordt het zonnig, in het oosten vandaag opnieuw regen- en onweersbuien. Het wordt 21 tot lokaal 27 graden. In het weekend iets minder warm en nog steeds kans op onweersbuien.