Noord-Korea houdt ook top met Rusland

In aanloop naar de geplande topontmoeting tussen de VS en Noord-Korea is op dit moment een Noord-Koreaanse delegatie in de Verenigde Staten. De delegatie staat onder leiding van Kim Yong-chol, een belangrijke vertrouweling van Kim Jong-un. Hij is de hoogste Noord-Koreaanse afgevaardigde in 18 jaar die de VS bezoekt.

Kim Yong-chol brengt vandaag een bezoek aan het Witte Huis, waar hij volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo een brief van Kim Jong-un aan president Trump zal overhandigen. Vermoedelijk is dat een antwoord op Trumps brief van vorige week, waarin hij de top met Noord-Korea annuleerde.

Minister Pompeo sprak de Noord-Koreaanse delegatie gisteren al in New York en liet weten dat de ontmoeting "veel heeft opgeleverd".