Opgeblazen tekkel Trevor weer 'leeg'

Na enige consultatie kwamen de artsen tot de conclusie dat sprake was van sub-cutaneous emphysema, wat er dus op neerkomt dat lucht zich verzamelt onder de huid. Dierenarts Michelle Coward slaagde erin het probleem te verhelpen door een onderhuids gaatje in de luchtpijp te dichten. "Ik heb dit nog nooit gemaakt, die ingreep was nieuw voor me."

Cowards primeur slaagde; al snel na de operatie liep de hond als het ware weer leeg, tot grote vreugde van de dochter van de eigenaar van Trevor: "Hij is weer helemaal de oude en rent achter de kippen aan."