Grootste zoetwaterparel brengt ruim 300.000 euro op

De grootste zoetwaterparel ter wereld heeft bij een veiling in Den Haag 320.000 euro opgeleverd. Een Japanse handelaar heeft de parel gekocht, waarschijnlijk met het doel deze door te verkopen. De opbrengst was lager dan vooraf was ingeschat: het veilinghuis rekende op 340.000 tot 540.000 euro.

De verkoop was snel beklonken. Het startbedrag was 300.000 euro, en binnen anderhalve minuut was de veiling voorbij.

VOC-schat

De parel met de naam De Slapende Leeuw is zo'n 300 jaar oud. De parel groeide in een zoetwateroester tot een lengte van 7 centimeter en een gewicht van 120 gram. Hij werd in 1765 door een VOC-koopman vanuit China naar Batavia gebracht. Illegaal, want parels van dat formaat waren eigendom van de Chinese Keizer.

Uiteindelijk kwam de parel na veel omzwervingen door Europa in bezit van de Amsterdamse goudsmid Van Kooten. In 1979 verkochten zijn nazaten de parel aan het Amsterdams Parel Genootschap, dat hem nu te koop aanbood.

Het genootschap is tevreden met de verkoop. "Het is alsof je een kind loslaat. Je wilt weten dat het veilig aankomt", citeert Omroep West een woordvoerder.