Shirt met kogelgaten en varkensbloed, Babtsjenko zag geen andere optie

Er zaten enkele uren tussen het moment dat Babtsjenko 'dood' werd gevonden bij zijn appartement en de rit in een ambulance naar het mortuarium. "Toen de poort ervan achter me sloot, stond ik op uit de dood", vertelt Babtsjenko. "Tot het einde was ik bang. Pas in het mortuarium was ik niet bang meer."

In het gebouw kon Babtsjenko douchen, om zo goed en zo kwaad als het ging het aangekoekte bloed van zijn lijf te krijgen en weer wat op te warmen. Daarna kreeg hij een laken omgeslagen en kon het nieuws over zijn eigen dood op tv volgen. "Ik kon zien hoe aardige kerel ik was geweest."

In het verleden hebben meer mensen hun dood in scène gezet, een overzicht: