Heropende kabelbaan Sarajevo: 'Teken dat oorlog echt voorbij is'

Voor de oorlog was de stoeltjeslift een icoon van de stad. Het was de snelste manier om naar de bergen rondom Sarajevo te komen. "Sarajevo ligt in een vallei, in de winter is de lucht in de stad verschrikkelijk verontreinigd", vertelt berggids Fikret Kahrovic vanuit een van de nieuwe cabines. "Dus de bergen waren een welkome vlucht voor frisse lucht." De Trebevic-berg, waar de kabelbaan naartoe voert, wordt ook wel de 'longen van Sarajevo' genoemd.

Verwoest

Een ritje omhoog met de gemoderniseerde nieuwe kabelbaan duurt zo'n zeven minuten. Daarin leggen de cabines 2100 meter af. Met de oude kabelbaan was het twaalf minuten. Ook de cabines zijn flink gemoderniseerd.

Eenmaal boven kom je uit op plateau Trebevic, een plek met weids uitzicht over de stad. In de begindagen van de oorlog is de kabelbaan volledig verwoest toen Trebevic de frontlinie werd. Van daaruit werd de belegering van Sarajevo uitgevoerd door Bosnisch-Servische troepen onder leiding van Radovan Karadzic. Sarajevo was vier jaar onder beleg, sluipschutters schoten vanuit de bergen op burgers beneden in de stad. Er vielen meer dan 10.000 slachtoffers.

Een van de eerste slachtoffers was Ramo Bieber, de man die de kabelbaan bediende. Hij werd in 1992 neergeschoten terwijl hij aan het werk was. Een herdenkingsplaat met zijn naam hangt nu bovenaan de nieuwe kabelbaan.