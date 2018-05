Terreurverdachte die prins George bedreigde, krijgt mogelijk levenslang

Een Britse terreurverdachte heeft tijdens de rechtszaak tegen hem bekend dat hij aanslagen voorbereidde en dat hij anderen probeerde over te halen aanslagen te plegen. Een van de doelwitten was de jonge prins George, het eerste kind van prins William en Kate Middleton.

De 32-jarige Husnain Rashid is een aanhanger van Islamitische Staat uit het noordwesten van Engeland. Hij had tot dan toe alle aanklachten ontkend, maar bekende schuld nadat hij met een grote hoeveelheid bewijs was geconfronteerd. Het grootste deel daarvan stond in een telefoon die hij in november bij zijn arrestatie had geprobeerd weg te gooien.