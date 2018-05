Verdachte van Surinaamse zeeroof-moorden aangeklaagd

Een 39-jarige man is door het Openbaar Ministerie van Guyana in staat van beschuldiging gesteld voor zijn aandeel in de vissersmoorden, vorige maand, voor de Surinaamse kust.

Het gaat om de Guyanees Nakool 'Fyah' Manohar, die verdacht wordt van moord op twee van de twintig vissers die in de vroege ochtend van 28 april op volle zee werden aangevallen door piraten en gewond overboord werden gegooid. Slechts vijf van hen overleefden de aanval.

Algemeen wordt aangenomen dat de slachting is geleid door Nakool Manohar, omdat hij de moord op zijn broer Somnauth Manohar wilde wreken. Somnauth werd eind maart in Paramaribo vanuit een rijdende auto doodgeschoten door onbekenden. Waarschijnlijk is ook die moord een wraakactie, gepleegd in verband met de dood van een visser die in februari omkwam bij een zeeroof voor de Surinaamse kust.

Correspondent Harmen Boerboom sprak eerder met een van de slachtoffers van de zeeroof: