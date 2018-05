Weer meer mensen uit de bijstand, wie zitten er nog wel in?

Afgelopen vrijdag liet VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zich scherp uit over de bijstandsgerechtigden. Hij zei tijdens het voorjaarscongres van de partij dat mensen in de bijstand zich niet genoeg realiseren dat die door werkenden betaald wordt. Om "de wederkerigheid" weer terug te brengen in het systeem, wil Dijkhoff de bijstandsuitkering verlagen. Mensen kunnen een verhoging bijverdienen door een opleiding te volgen, te solliciteren of vrijwilligerswerk te doen.

Volgens bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer (UvA) zijn bijstandsgerechtigden niet gebaat bij zo'n beloningssysteem. "Voor ongeveer de helft van de mensen in de bijstand werkt dit juist averechts. Je helpt deze problematische groep, die vaak kampt met psychische klachten, verslaving of een taalachterstand, vooral met veel steun en begeleiding." Bovendien zegt ze dat de uitspraken van Dijkhoff de indruk wekken dat je in Nederland met nietsdoen al een uitkering krijgt. "Dat is decennialang al niet meer zo. Er zitten tegenwoordig veel voorwaarden aan het krijgen van een uitkering, zoals de sollicitatieplicht."