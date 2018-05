De Spaanse premier Rajoy moet vrijwel zeker aftreden. De Baskische Nationale Partij (PNV) eist dat hij op eigen initiatief aftreedt, anders steunt de partij een motie van wantrouwen van oppositieleider Pedro Sánchez, melden Spaanse media.

De PNV was de laatste partij waarvan tot op heden onduidelijk was of zij de motie van wantrouwen zou steunen.

Rajoy wankelt vanwege een corruptieschandaal in zijn Partido Popular. De PP liet zich jarenlang betalen door zakenmensen, die in ruil daarvoor opdrachten en orders toegespeeld kregen.

Vorige week werden al 29 betrokken politici en zakenlui vanwege de corruptie veroordeeld tot straffen die opliepen tot 52 jaar cel. Rajoy claimt dat hij zelf niet van de betalingen afwist. Onder de Spaanse bevolking groeit de woede over de corruptie.