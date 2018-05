Trump voert alsnog heffingen op Europees staal in

De VS voert vanaf morgen heffingen in op staal en aluminium uit de Europese Unie. De Amerikaanse president Trump had vooralsnog een uitzonderingspositie ingesteld voor de Europese Unie, maar daar komt nu een einde aan, melden Amerikaanse media.

Dat betekent dat er vanaf 1 juni een importheffing komt op staal dat van de Europese Unie naar de VS van 25 procent. Op aluminium komt een heffing van 10 procent.

De afgelopen weken werd er op hoog niveau overleg gevoerd over de heffingen. Woensdag sprak de Eurocommissaris van Handel, Malmström, met de Amerikaanse minister Ross van Handel. Dat leverde geen akkoord op.

"Dit is slecht voor de handel, want jaarlijks exporteren we voor 620 miljoen euro naar de VS", zei Sekhar Lahiri, directeur van metaalvereniging VNMI, eerder vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Europa moet met een daadkrachtig antwoord komen. Er staat veel op het spel."