Kruis vanaf morgen verplicht in Beierse overheidsgebouwen

Een christelijk kruis, zichtbaar opgehangen bij de ingang. Vanaf morgen is dat verplicht in elk overheidsgebouw van de Duitse deelstaat Beieren. De Kreuzpflicht, waarop veel kritiek is, ook in christelijke kringen, komt uit de koker van deelstaatpremier Markus Söder (CSU), die daarmee de culturele waarden van Duitsland wil benadrukken.

Söder zelf nam twee weken geleden al een voorschot op de nieuwe maatregel door een houten kruis op te hangen in zijn kantoor. Hij zei toen "een duidelijk signaal te willen afgeven dat mensen het belangrijk vinden hun identiteit te laten zien".

Er is veel kritiek op de kruisplicht. Zo zou Söder de regel hebben ingesteld als antwoord op de stijgende populariteit van de anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD). In oktober zijn er deelstaatverkiezingen. Söder zou het kruis vooral gebruiken om kiezers te winnen uit rechtse hoek, die menen dat immigratie uit moslimlanden de Duitse identiteit schade berokkent.

Kruis is geen folklore

Ook uit christelijke hoek komen veel afkeurende reacties. Leiders van de katholieke kerk vinden dat de kruisplicht verdeeldheid zaait. "Het kruis is een oprecht religieus symbool en moet niet worden gereduceerd tot folklore en een regionaal gebruik", zei de rooms-katholieke bisschop Franz Jung in een interview. Söder zorgt volgens Jung voor "verdeeldheid, onrust en strijd".

De kruisplicht is een fout, vindt ook de protestantse godsdienstwetenschapper Johanne Harberer. "We hebben genoeg kruizen in Beieren. Söder misbruikt het religieuze symbool."

De kruisplicht geldt voor alle overheidsgebouwen, maar niet voor alle overheidsinstanties. Voor musea, universiteiten en theaters geldt slechts een aanbeveling. Er hangen al kruizen in rechtszalen en veel klaslokalen, schrijft Die Welt. Dit is niet verplicht.