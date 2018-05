Informateurs stellen Rotterdamse partijen ultimatum

Burgemeester Ahmed Aboutaleb en informateurs Paul Rosenmöller en Pieter Duisenberg hebben een dringend beroep gedaan op de partijen in de Rotterdamse gemeenteraad om uit de impasse in de coalitievorming te komen. Ze hebben de partijen een ultimatum gesteld tot volgende week donderdag.

Vanmorgen kwamen de partijen voor crisisberaad bijeen. De collegevorming in Rotterdam zit muurvast doordat PvdA en GroenLinks niet met Leefbaar Rotterdam en VVD samen in een college willen en de VVD Leefbaar niet laat vallen. Daardoor zijn er twee blokken ontstaan die ook met steun van andere partijen niet aan een meerderheid kunnen komen. De collegevorming is daardoor weer terug bij af.

Rosenmöller zei na afloop van het crisisberaad dat de druk op de partijen om eruit te komen is opgevoerd. Hij ziet nog wel kansen maar zegt wel dat ''de partijen door een muizengaatje moeten''.

Volgende week donderdag presenteren de informateurs hun raamwerk voor het toekomstige college. Dan willen ze ook van de partijen horen wie er verder gaat praten.