Kroatische politie schiet op busje met vluchtelingen, twee kinderen gewond

De Kroatische politie heeft in het zuiden van de land, in de buurt van de grens met Bosnië, geschoten op een busje waar migranten inzaten. Twee kinderen in de bus raakten gewond.

Agenten waren afgekomen op een melding van een verdachte bus met een buitenlands kenteken. Die was vanuit Bosnië de grens overgestoken. De chauffeur werd meerdere keren gemaand te stoppen, zegt de politie tegen Kroatische media. Toen hij dat niet deed werd verderop een wegblokkade opgezet. Het busje reed daar met volle vaart op af. Daarop schoten agenten op het voertuig.

De chauffeur sprong uiteindelijk uit de bus en vluchtte weg. Hij is nog niet gevonden. In de laadruimte van de bus trof de politie 29 migranten aan, onder meer uit Irak en Afghanistan.

Buiten levensgevaar

Twee kinderen werden geraakt door de politiekogels en zijn naar het ziekenhuis in Zadar gebracht. Ze zijn buiten levensgevaar. Andere passagiers hadden medische hulp nodig vanwege de leefomstandigheden in het busje.

Omdat de klassieke Balkanroute - door Griekenland, Macedonië, Servië en Hongarije - naar West- en Noord-Europa gesloten is, kiezen vluchtelingen steeds vaker voor een route via Bosnië en Kroatië.