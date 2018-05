Piloot komt om na crash met sportvliegtuigje bij Breda

Het was slecht weer vanochtend, maar het is niet duidelijk of dat een rol heeft gespeeld bij het ongeluk.

Ooggetuigen zagen het vliegtuigje zo'n 300 tot 400 meter voor de landingsbaan tollen. Daarna stortte het toestel neer, beschrijft een verslaggever van Omroep Brabant.

Volgens de politie was de piloot de enige inzittende van het vliegtuigje. Over de identiteit van het slachtoffer, is nog niets bekend.

Luchtreclame

Het vliegtuigje is van een bedrijf in luchtreclame. "Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd", reageert een medewerkster van het bedrijf ontdaan. Maandag stortte nog een ander toestel neer van hetzelfde bedrijf bij Arnemuiden.

De plek van het ongeluk is afgezet met witte schermen om het gebied van het zicht te onttrekken.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de crash. Een politiehelikopter vliegt over het gebied om foto's te maken.