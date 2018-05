Truck met ijzerafval kantelt op A20, auto's krijgen lekke band

Twaalf auto's hebben op de A20 bij Rotterdam een lekke band gekregen toen ze door ijzerafval reden dat uit een gekantelde vrachtwagen was gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij het knooppunt Terbregseplein in de richting van Gouda.

De gekantelde vrachtwagen vervoerde waarschijnlijk roestvrij staal schroot, schrijft RTV Rijnmond.

Het verkeersteam van de politie van Rotterdam verwacht dat de A20 tot zeker 15.00 uur is afgesloten. Dat betekent veel overlast voor de rest van het verkeer.

Weggebruikers worden omgeleid via de Beneluxtunnel of via de A15. Het verkeer vlak bij de plaats van het ongeluk wordt via de op- en afritten weggeleid.