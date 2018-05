Tv-prediker vraagt 54 miljoen dollar voor privéjet 'omdat God het wil'

"Als Jezus vandaag de dag nog op aarde zou zijn, dan zou hij niet op een ezel rondrijden. Denk daar maar eens over na. Hij zou in een vliegtuig de wereld rondvliegen om het evangelie te verspreiden."

De Amerikaanse televisiepredikant Jesse Duplantis heeft een opmerkelijke oproep gedaan aan zijn volgelingen. Hij zegt 54 miljoen dollar nodig te hebben voor een nieuwe privéjet. "God zegt dat ik hem nodig heb."

Duplantis uit Louisiana is een bekend figuur in de Verenigde Staten met volgers over de hele wereld. Om die te bereiken heeft hij al drie privévliegtuigen, maar dat vindt hij niet genoeg. De prediker zegt dat de Heer hem zelfs het type vliegtuig heeft ingefluisterd. "Hij zei dat ik een Falcon 7X nodig heb. En ik zei: 'oké!'"

Met dat type privéjet zou hij naar de andere kant van de wereld kunnen vliegen, zonder onderweg te hoeven bijtanken. In zijn wekelijkse internetshow laat hij foto's zien van zijn andere vliegtuigen: