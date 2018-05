Staatstoezicht: meer aandacht nodig voor risico's zoutwinning

Zoutwinningsbedrijven hebben te weinig aandacht voor de risico's op de lange termijn voor de omgeving. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een rapportage over de zoutsector in Nederland.

Volgens de toezichthouder zijn de bedrijven AkzoNobel, Nedmag en Frisia vooral bezig met het beheersen van risico's tijdens de winning van zout en met het reageren op incidenten. Ze zijn veel minder bezig met de lange termijn.

Zo is er volgens de toezichthouder sprake van een risico met zogenoemde cavernes, holtes onder de grond die ontstaan bij het winnen van het zout. De cavernes kunnen in bijzondere situaties instorten. Als dat gebeurt kan er volgens het SodM een geleidelijke of soms plotselinge bodemdaling plaatsvinden, met als gevolg schade aan gebouwen of infrastructuur.

Meetnetwerk

"In sommige gevallen zijn die cavernes lang geleden ontstaan, met de techniek en inzichten van toen", zegt inspecteur-generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren in het NOS Radio 1 Journaal. "Die zijn zodanig van vorm, dat er toch wel risico's zijn voor de lange termijn."

Grote incidenten hebben zich nog niet voorgedaan met cavernes. Wel zakte in 1991 de bodem in Twente zo'n vijf meter in. "Het risico op zo'n situatie bestaat in Twente bij 60 cavernes. Er worden maatregelen genomen die voorkomen dat zo'n caverne instabiel wordt."