Gloednieuwe parfumwinkel Leidsche Rijn weer doelwit ramkraak

Nog geen twee weken na de opening van het nieuwe winkelcentrum in Leidsche Rijn is parfumwinkel ICI Paris voor de tweede keer het doelwit geweest van een ramkraak.

De eerste ramkraak was nog geen twaalf uur nadat de winkel zijn deuren had geopend en vannacht was het weer raak op de Parijsboulevard in Utrecht. Een auto ramde de pui van de winkel, waarna de dieven hun slag sloegen en ervandoor gingen.

De politie zette de achtervolging in op de vluchtauto. De overvallers reden tegen het verkeer in over de Waterlinieweg, waarna ze een ongeluk kregen ter hoogte van Lunetten. Eén verdachte werd meteen opgepakt, hij was zodanig gewond geraakt dat hij niet kon vluchten. Een tweede verdachte werd kort daarna aangehouden, een derde is nog voortvluchtig.

Betonblok aan de kant geschoven

Wat de dieven hebben meegenomen uit de winkel, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. Bij de eerste ramkraak, in de nacht van 16 op 17 mei, werd voor 10.000 euro aan cosmetica meegenomen.

Na die eerste diefstal waren betonblokken voor de pui geplaatst, maar dat heeft niet geholpen. Een bouwvakker die vanochtend aan het werk is in het winkelcentrum, zei tegen het AD dat de betonblokken nog niet waren vastgezet. De dieven zouden een van de twee blokken aan de kant hebben geschoven.