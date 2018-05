Amsterdam pakt hufterig gedrag van jonge mannen aan: campagne en boetes

Op de Wallen, in het centrum van Amsterdam, zijn ze maar al te bekend met het stereotype van de jonge dronken man. "Hier komen vooral voor Engelse stagpartyers (vrijgezellenfeesten). De campagne is een goed initiatief, zo pak je het probleem voor een deel bij de wortels aan", vertelt een medewerker van een horecagelegenheid. Zijn collega herkent de overlast ook. "Je ziet hier vooral dronken lui. Het is heel druk. In het weekend is het nog erger."

De campagne Enjoy & Respect is een een reactie op onderzoek naar het sociale klimaat in de stad. Daaruit blijkt dat de grootste overlast, waaronder dronkenschap, herrie, vervuiling, afval en wildplassen en -poepen, afkomstig is van een kleine groep: mannen tot 34 jaar uit Nederland en Groot-Brittanniƫ.