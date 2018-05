Wekdienst 31/5: hufters en eikenprocessierupsen

Wat heb je gemist?

Voormalig filmproducent Harvey Weinstein is aangeklaagd voor verkrachting, misbruik en seksueel wangedrag. Hij werd vorige week gearresteerd nadat hij zichzelf had aangegeven bij de politie in New York. Een jury heeft nu geoordeeld dat hij moet worden vervolgd voor misbruik van twee vrouwen.

De 66-jarige Hollywoodproducent is sinds oktober vorig jaar door tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting, seksueel misbruik, intimidatie, ongewenste intimiteiten en ander seksueel grensoverschrijdend gedrag.